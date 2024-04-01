Türkiye geneli olduğu gibi olduğu Yozgat’ta da 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri belirlendi.

Yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlar ile birlikte Yozgat’ta İl Genel Meclisi Üyeliği Seçiminde 72 bin 638 seçmenden 59 bin 754’ü sandığa gitti. 59 bin 754 seçmenden 56 bin 964’ü geçerli olurken 2 bin 790’ı geçersiz sayıldı.

PARTİLERİN OY ORANI

İl Genel Meclisi Üyeliği Seçiminde kullanılan oy dağılımı şu şekilde;

AK Parti 17 bin 127, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 15 bin 910, Yeniden Refah Partisi 14 bin 327, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 3 bin 618, İYİ Parti 2 bin 371, Büyük Birlik Partisi (BBP) bin 902, Saadet Partisi 813, Demokrasi ve Atılım Partisi 256, Bağımsız Türkiye Partisi 166, Demokratik Sol Parti 120, Türkiye İşçi Partisi 96, Millet Partisi 85, Demokrat Parti 63, Hür Dava Partisi 56, Sol Parti 54.

Oy oranlarına bakıldığında İl Genel Meclisi Üyeliği Seçiminde Yozgat merkezde 2 AK Parti adayı,2 MHP adayı ve 1 Yeniden Refah Partisi adayı mecliste asıl üye olarak seçildi.

Asıl üyelerin isimleri şu şekilde; AK Parti’den Taner Yıldız ve Tahir Ersöz, MHP’den Ümüt Şahbaz, Oğuzhan Kapusuzoğlu olurken Yeniden Refah Partisinden Mustafa Türkmen oldu.

Yedek üyelerin isimleri ise AK Parti’de Şükrü Yalaman, Fikret Karaaslan, MHP’den Kadir Kozan, Uğur Bulut, Yeniden Refah Partisinden Durmuş İşbilen oldu.