Eski Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin adayı olduğu AK Parti’yi ilk sıradan 3’üncü sıraya kadar geriletmesi ülke gündemine oturdu.

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanması ile ulusal kanallardaki seçim yayınlarında Türkiye’nin tam ortasında farklı renge boyanan Yozgat tüm ülkenin dikkat çekti.

Celal Köse’nin aldığı oy ile AK Parti’yi birinci sıradan üçüncü sıraya kadar geriletmesi Yozgat seçim sonuçlarının televizyonda gündem olmasına neden oldu.

KÖSE’NİN ESAMESİ OKUNMADI!

Yozgat’taki yarış neredeyse tüm ulusal kanallarda “Kazım Arslan ve Ömer Açıkel arasında geçen seçim yarışı” olarak anons edildi. Bu durum Yozgat kamuoyunda seçim yarışında “Celal Köse’nin esamesi okunmadı” olarak yorumlandı.

KÖSE BİR İLKE DAHA İMZA ATTI!

Yozgat’ın yerel seçim tarihinde mevcut belediye başkanıyken aday gösterilip, yapılan seçimlerde partisini üçüncü sıraya düşüren tek isim Celal Köse oldu.

Kurulduğu günden beri Yozgat’ta hiçbir seçimde ikinci sıraya düşmeyen AK Parti teşkilatında Celal Köse adaylığı ile üçüncü sıraya düşmüş olmanın şoku yaşanıyor.