Caminin hizmete açılmasıyla yaklaşık iki bin nüfusun meskun olduğu file evleri sakinleri rahat şekilde ibadet etme imkanına kavuşacak.

Yozgat File Evleri Dini Hizmetler Derneği marifetiyle inşa edilecek cami Yozgat şehir merkezinde 82. cami olarak hizmet verecek ve iki kattan ibaret olacak.

Yaklaşık 500 kişi kapasiteli olarak planlanan caminin alt katı çok amaçlı alan ve kuran kursu olacak şekilde üst katlar ise cami olacak şekilde dizayn edilecek. Kurucu başkanlığını Muhammed Yaşar’ın yaptığı derneğin kurucuları ise, Murat Büyükata, Mustafa Şener, Ebubekir Sarıtaş, Sinan Mert, Abdullah Sungur ve Orhan Vahap Gülbahçe’den oluşuyor.

İbadethanenin yapılacağı yerde incelemelerde bulunan Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernek başkanı Muhammed Yaşar ve kurucu yönetim kuruluna rehberlik ederek, çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Yozgat File Evleri Dini Hizmetler Derneği yönetim kurulu başkanı Muhammed Yaşar “ File evleri olarak bilinen spor vadisi civarındaki bu yerleşim alanında bilindiği üzere cami yok. Burada takriben iki bin kişi ikamet etmekte. Haliyle cami ihtiyacı her geçen gün daha da hissedilmekteydi. Belediye başkanımız Kazım Arslan’ın yer tahsisiyle derneğimizi de kurmak suretiyle çalışmalara başladık. Rehberlik ve ziyaretten dolayı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.