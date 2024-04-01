MHP aldığı 14 bin 336 oy ile Yozgat merkez belediye meclis üyeliği sıralamasında diğer siyasi partileri geride bırakarak en fazla oy alan parti oldu.

Yeniden Refah 13 bin 886 oy ile ikinci parti olurken, AK Parti 13 bin 461 oy ile üçüncü oldu.

Alınan oy oranına göre MHP 8, Yeniden Refah 7, AK Parti 7 meclis üyesi çıkarıyor.

MHP belediye meclisinde en fazla oy alan parti olduğu için eklenen 3 kontenjan adayı ile birlikte belediye meclisindeki koltuk sayısı 11’e yükseltti.

Toplamda 25 belediye meclis üyesinin dağılımı şu şekilde;

MHP Belediye Meclisi Üyeleri: Fatih Yılmaz, Murat Çağlayan, Ülkü Yılmaz, Asım Korkmaz, Yusuf Akyürek, Elvan Aslan, Satılmış Gençel, Bekir Şengül.

MHP belediye meclisi kontenjan üyeleri: Ferhat Altan, Ömer Akses, Ferhat Erdem.

Yeniden Refah Partisi Belediye Meclisi Üyeleri: Muhammet Emin Erbek, Mehmet Dişli, M. Furkan Ekici, Yunus Erciyas, Nuri Genç, Mustafa Yılmaz, Mustafa Dereli.

AK Parti Belediye Meclisi Üyeleri şu şekilde: Sibel Yıldırım, Hasan Erol, Hüseyin Durusoy, Ahmet Mithat Çakıroğlu, Ömer Faruk Açıkgöz, Muazzez Binici, Nuri Tinel.