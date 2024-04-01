31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde merkezde bulunan 10 mahallenin muhtarları değişmedi.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Yozgat merkezde 10 mahalle muhtarı yeniden seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Merkez Mahalle Muhtarları şöyle; “Aşağı Nohutlu Mahallesi Muhtarı Rasim Demirkapak, Bilal Şahin Mahallesi Muhtarı Mümtaz Bulut, Taşköprü Mahallesi Muhtarı Sadettin Doğan, Tekke Mahallesi Muhtarı Mehmet Uslu Kılıç, Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Gülseven Bulut, Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Süleyman Yazıtaş, Fatih Mahallesi Muhtarı Fatih Akbulut, İstanbulluoğlu Mahallesi Muhtarı Erdoğan Deniz, Mutafoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Çankaya, Şeyhosman Mahallesi Muhtarı Naci Şahin.