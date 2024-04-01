Türk Hava Yolları, İstanbul merkezli ekiplerine katılmak üzere genç ve yetenekli engelli adaylar için iş fırsatları sunuyor.

Şirket, engelli vatandaşlara kariyer yapma ve becerilerini gösterme şansı veren tam zamanlı pozisyonlar açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kartlı olması ve temiz bir adli sicil kaydına sahip olması gereken adaylar için belirlenen başvuru kriterleri oldukça esnek.

Adayların 1994 veya daha sonraki bir tarihte doğmuş ve üniversite mezunu olmaları bekleniyor. Başvuru sürecinde, adayların en az %40 engellilik oranını belgeleyen bir sağlık raporu sunmaları zorunlu.

İşe alım süreci, online İngilizce ve genel yetenek testleri, video röportaj, online İngilizce görüşme, kişilik değerlendirme ve panel mülakatlarından oluşacak. Adaylar, 14 Nisan tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. İşe alım ile ilgili ayrıntılı bilgilere Türk Hava Yolları’nın resmi kariyer sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın, siz de kariyerinizi Türk Hava Yolları ile şekillendirin!