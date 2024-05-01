Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kamu bankası aracılığıyla tam 400 bin TL'lik faizsiz kredi desteği sağlıyor. Bu gelişmeyle TOKİ'de ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat doğuyor.

TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğiyle ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Faizsiz konut kredisi desteği sayesinde, vatandaşlar kendi evlerine daha kolay sahip olabilecekler. Özellikle düşük gelirli vatandaşlar için sunulan bu destek, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Faizsiz konut kredisi şartları da netleşmeye başladı. Gelir durumu projeye bağlı olarak belirlenecek ana kriter olacak. Ayrıca, projeye bağlı ikametgahı en az 1 yıldır olanlar bu destekten yararlanabilecekler.

400 bin TL'lik faizsiz konut kredisi desteği, özel TOKİ projelerine sunulacak. Bu destekle, yüksek faiz oranlarından etkilenmeden daha uygun şartlarda peşinat ödemesi yaparak ev sahibi olmak mümkün olacak.

TOKİ ve SGK işbirliğiyle sunulan faizsiz konut kredisi, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Belirlenen projelerde ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu kredi, ev almak isteyenler için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

Kredi detayları ve başvuru şartları ilerleyen günlerde netleşecek. Vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve kamu bankalarının duyurularını takip ederek güncel bilgilere erişebilirler. Bu destekle, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunulmuş olacak.