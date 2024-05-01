Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama hayata geçirildi. İşte araç muayenesine gidecek milyonlarca sürücünün merak ettiği o detay.

TÜVTÜRK, araç muayene sürelerinde önemli değişiklikler içeren bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Türkiye genelinde 25 milyondan fazla araç sahibini yakından ilgilendiren bu güncelleme, araç muayene sürelerinin uzatılmasıyla dikkat çekiyor.

Araç muayene süreleri konusunda yapılan değişikliklerle ilgili detaylar, TÜVTÜRK tarafından yayınlanan bilgilendirme mesajıyla duyuruldu. Bu güncellemeyle birlikte, araç sahipleri için muayene süreleri esneklik kazanırken, araçların TÜVTÜRK istasyonlarında periyodik olarak muayene edilmesi gereken zaman aralıkları yeniden düzenlendi.

Özellikle trafiğe kayıtlı araç sayısının fazlalığı göz önüne alındığında, bu güncellemeyle birlikte yoğunluğun azaltılması ve süreçlerin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, TÜVTÜRK'ün başlattığı yeni uygulama ile Türkiye genelinde mobil muayene istasyonları faaliyete geçirildi. Bu mobil istasyonlar, 77 şehirde hizmet vermeye başladı ve istasyonlardaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Mobil muayene istasyonlarında, binek otomobillerden traktörlere ve motosikletlere kadar geniş bir araç yelpazesinin muayeneleri gerçekleştirilebiliyor. Ancak, büyük araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümleri gibi belirli işlemler, sabit istasyonlarda veya yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştiriliyor.

TÜVTÜRK, mobil muayene istasyonlarının sayısını artırarak hizmet kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyor. Bu yeni uygulama ile araç sahiplerinin muayene süreçleri daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanacak, trafiğe çıkış engelleri minimize edilecek.