Bedelli askerlik yapacak vatandaşlara zam haberi geldi. Detaylar haberimizde:

Bedelli askerlik yapacak vatandaşlara Temmuz ayında zammın geleceği haberleri şok etti. Bu yılın başında belirlenen bedelli askerlik ücreti 182.608 TL idi. Ancak Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bu miktarın artması bekleniyor.

2011 yılında başlayan bedelli askerlik uygulaması, o zamanlar için 30 bin TL olarak duyurulmuştu. Ancak 2014 yılında bu miktar 18 bin TL'ye indirilmişti. 2023 yılında bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısında 104.084,16 TL olarak belirlenmiş, ardından Temmuz ayındaki zam ile 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti.

Ancak 2024 yılında, güncel olarak 182.608 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretine enflasyon zammı eklendi. Tahminlere göre enflasyon artışının yüzde 20.02 olması durumunda, bedelli askerlik isteyen gençlerin ödemesi gereken miktar 219.167 TL'ye yükselecek. Bu da demek oluyor ki, bedelli askerlik için ödenecek miktar 6 ay içinde 36.558 TL artacak.