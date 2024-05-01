AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Ankara’da temaslarını sürdürüyor.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde Yozgat’ın taleplerini ileten Milletvekili Süleyman Şahan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı makamlarında ziyaret etti.

Şahan, İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı ziyaret ederek Yozgat için yapılabilecek projeler hakkında istişarelerde bulundu. Şahan, “İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret edip, ilimizin taleplerini ilettik. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve ilimize göstermiş olduğu alakadan dolayı teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Aydın ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Güldal’ı makamlarında ziyaret eden Şahan, “Sayın Genel Müdürlerimize misafirperverlikleri ve ilimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” şeklinde konuştu.