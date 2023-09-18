İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile yapılan ortak istişareler sonucunda görevinden ayrıldığını açıklayan Bünyami Katipoğlu’ndan boşalan Yozgat il başkanlığı koltuğuna, İYİ Parti Gençlik Kolları Yozgat İl Başkanı Salim Bilgin adaylığını açıkladı.

“PARTİMİZİN GENÇ VE DİNAMİK TEŞKİLATLARINI TANIYORUM”

Bu akşam saatlerinde il başkanlığı için resmen aday olduğunu duyuran Bilgin’in açıklaması şu şekilde:

“Kuruluşundan bu yana emin adımlarla yürüyen, milleti için; aydınlık, refah ve güneşli günlere ulaşmak, bu ülkenin umudu olarak yine aziz Türk milleti tarafından kurulan İYİ Partimizin, genç, dinamik, teşkilatlarını tanıyan ve bilen bir isim olarak, Yozgat il başkanı adaylığımı resmen açıklamış bulunmaktayım. Vatanımıza, partimize, Yozgat halkına hayırlı olması dilerim. Kamuoyuna saygıyla.” (Haber Merkezi)