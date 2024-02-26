Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, 31 Mart yerel seçimlerinin sadece yerel bir seçim olmadığını, aynı zamanda Yozgat halkının iktidara güçlü bir mesaj vereceği bir fırsat olduğunu belirtti.

“YOZGAT’IN HAFIZASI TAZELEME ZAMANI”

Yaşar, geçmişte Türkiye'nin her bir ürünü için kurulmuş özel bankaların ve Ziraat Bankası'nın çiftçilerin yanında olduğunu hatırlatarak, "Tütünümüz için Tütünbank, pamuğumuz için Pamukbank gibi kurumlar, bu toprakların ürünlerine değer veriyordu. Şimdi ise, bu iktidarın nasıl bir tüketim politikası izlediğini ve çocuklarımızın geleceğini nasıl tehlikeye attığını sorgulama zamanı" dedi.

“İKTİDARIN VAATLERİ VE GERÇEKLER”

Yaşar, iktidarın birçok alanda yaptığı vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorguladı ve vatandaşları gerçekleri görmeye davet etti. "Gabar'da vaat edilen petrol, Karadeniz'deki doğalgaz, Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz, Trakya'daki altın madenleri... Verilen sözler nerede?" diye sordu.

“VATANDAŞIN SORULARI YANITSIZ”

CHP Yozgat İl Başkanı Yaşar, biz de soruyoruz vatandaşlarında bu soruların cevaplarını beklediğini ifade ederek, "Bu iktidar, her seferinde vatandaşımızı sadece vasat vaatlerle oyalıyor. Yozgat halkı, bu seçimde iktidara gereken dersi verecektir. Yozgat için değişim vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.