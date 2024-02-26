Yozgat’ta Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesinin fiyatları 2024 yılı fiyatları açıklandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri pide fiyatları oldu.

Sürmeli Pide Fırını Sahibi Sait Uçarer, sade ramazan pidesinin 2023 yılında 5 liradan satılırken 2024 yılında 9 liradan satılacağını dile getirerek, yumurtalı pidenin ise geçen yıl 7,5 liradan satılırken bu yıl ise 15 liradan satılacağını söyledi.

Uçarer, “Ramazan ayı için personelimizi ayarladık. Unlarımız ve susamlarımız hazır. Dört gözle ramazan ayının gelmesini bekliyoruz. Ramazan senede bir ay. Bu yüzden vatandaşlarımız bu ayı iple çekiyor. Personel sayımızı artırdık elimizden geldiği kadar hızlı çalışacağız. Tekli sade pidemizin fiyatı 9 lira, yumurtalı susamlı pidemiz ise 15 liradan satışa sunulacak. Biz de halkımıza hizmet etmeye başlayacağız” dedi.