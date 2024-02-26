Sorgun Halk Eğitimi Merkezince açılan giyim kursuna katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından eski elbise ve kumaşlar ile gelinlikçilerin kullanmadığı gelinlik ve abiyeleri yeni giysi, çanta ve çeşitli çeyizlik eşyalara dönüştürüyor.

Kursta hem dikiş eğitimi alan hem de boş zamanlarını değerlendirerek sosyalleşen 33 kadın, yaptıkları bazı ürünleri de ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor.

Kursun usta öğreticisi Ayşe Aktaş, ellerindeki kumaşı israf etmeden en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kursta eski giysileri de değerlendirdiklerini anlatan Aktaş, "Kullanmadığımız eski giysileri değerlendirmeye, yeniden kullanıma kazandırmaya çalışıyoruz. Büyük bedeni küçüğe dönüştürebiliyoruz. Etek ve kaban geliyor, onları da yeleğe dönüştürüyoruz, bir çocuğa giysi dikiyoruz ya da bir pantolon, tayt yapabiliyoruz" dedi.

Aktaş, gelinlikçilerin kullanmadığı eski gelinlikleri çeyizlik eşyaya, abiyeleri de yeni elbiselere dönüştürdüklerini ve ihtiyaç sahiplerine hediye ettiklerini belirtti.

"EV EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYORUM"

Kursiyerlerden Ayşegül Sungur da aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kursa katıldığını ifade etti.

Çocuğunun oynarken yırttığı giysisini terziye götürmek yerine burada diktiğini anlatan Sungur, "Burada zarar gören elbiseleri kendim onararak ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Eski artan şeyleri değerlendirip, tekrar kullanabilmek için kursa katıldım. Eski etek vardı onu tunik yaptım. Para vermeden onu geri dönüştürerek değerlendirdim" diye konuştu.

Güldane Murat ise giydiği elbisesinin yandığını, onu yeniden tasarlayarak elbiseyi kullanıma hazır hale getirdiğini belirterek, "Yeni kumaşlardan da yeni giysiler yapıyoruz. 300 liraya aldığım kumaştan 2 bin lira değerinde bir kaban diktim" ifadelerini kullandı.

Havva Kızıl da "Komşumun çöpe atacağı bir giysiyi aldım, valiz yaptım. Kendi yeleğimi kullanmıyordum, çocuk yeleği ve eteği olarak değerlendirdim. Yaptığım valizi dışarıdan alsam 200-300 liradır. Sıfır maliyet oldu, sadece ip kullandım dedi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ise Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursta, kursiyerlerin atık malzemeleri toplayıp geri dönüşüme kazandırdığını belirterek, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.