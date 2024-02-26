‘Endüstri 5.0, Yapay Zeka ve Dijitalleşme’ temalı düzenlenecek olan sempozyumda, Fen ve Mühendislik, Sağlık, Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler alanlarında bildiri kabulü yapılacak.

Çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleşecek olan sempozyuma dünyanın dört bir yanından uzmanlar ve araştırmacılar davet edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde 16-17-18 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumda özet son gönderme tarihi 20 Nisan 2024, kayıt ve ödeme son tarihi ise 6 Mayıs 2024’tür.

Konferans hakkında bilgi veren Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, “Endüstri 5.0, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında bilgi paylaşımı ve iş birliğini artırmak amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ‘Endüstri 5.0, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme’ temalı bir sempozyum düzenlenmektedir. Sempozyum, 16-17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum, ana çalışma konularındaki tüm teorik ve ampirik araştırmalara açıktır. UORAS-2024 özet ve tam metin bildirileri isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce sunulabilecektir. Sempozyumda sunumlar çevrimiçi ve yüz yüze seçenekleriyle gerçekleştirilebilecektir. Sempozyum, ÜAK tarafından yayınlanmış doçentlik kriterlerini sağlayacak nitelikte olup, Endüstri 5.0, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında son gelişmeleri paylaşmak, yeni fikirlerin tartışılmasını teşvik etmek ve katılımcılar arasında etkileşimi arttırmayı amaçlamaktadır. Sempozyumun beklenen çıktıları arasında, katılımcıların bu alanlarda mevcut bilgi birikimlerini güncelleme fırsatı bulması, yeni iş birlikleri ve projelerin ortaya çıkması ve geleceğin eğitim ve endüstri dünyasına yönelik çözümlerin tartışılması yer almaktadır. Sempozyuma akademisyenler ve öğrencileri davet etmekten onur duyuyoruz” dedi.