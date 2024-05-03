Yozgat Valiliği, havaların ısınmasıyla birlikte popülasyonu artan kene tutması ve kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşlara “tedbiri elden bırakmayın” uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarıda, KKKA hastalığının özellikle yaz ve sonbahar aylarında görüldüğüne dikkat çekildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ““KKKA hastalığı kene tutması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Vücudunun herhangi bir yerinden kene tutan kişilerin, hiçbir müdahalede bulunmadan en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekmektedir. Hastalıkta; ateş, baş ağrısı yaygın vücut ağrısı ve halsizlik en sık görülen bulgulardır. Hastalık kontrolünde kişisel korunma önlemleri büyük önlem taşımaktadır. Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içerisine sokulması ve ayrıca kenelerin üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.