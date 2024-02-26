Sağlık Bakanlığı Yozgat’ta 14 tanesi temizlik personeli olmak üzere toplamda 32 sürekli işçi alımı yapacak, başvurular yarın sona erecek.

18- 40 yaş arası şartları taşıyan herkesin başvuru yapabileceği alımda başvurular için yarın son gün. Sağılık Bakanlığı tarafından Yozgat’ta 14 temizlik görevlisi, 9 silahsız özel güvenlik görevlisi, 3 klinik destek elemanı, 3 elektrikçi, 2 ısıtma ve sıhhi tesisatçı ve 1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elamanı olmak üzere toplan 31 adet sürekli işçi alımı yapılacak.

İşçi alım başvuruları yarın sona erecek

Konu hakkında Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alım başvuruları 23 Şubat 2024 – 27 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak olup vatandaşlarımız e-devlet, ALO-170 iletişim hattı ile İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr ) internet adresimizde 'İnternet Şube İş Arayan Giriş' sekmelerinde ilerledikten sonra ‘T.C. Kimlik Numarası ve şifre / e - devlet ile giriş’ ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Adayların, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı girişi yapması, işlemlerini tamamlamadan önce başvuru yapacakları iş ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Başvuracakları ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alım ilanlarına 18 - 40 yaş aralığında il bazında başvuru yapılabilecek olup başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Kura tarihi ise 18-19 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. Kura, Ankara'da saat 09.00-18.00 arasında gerçekleşecektir. Kura sonuçları, atama bilgileri ve diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yayınlanacaktır. İlimize tahsis edilen bu kadrolar dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” denildi.