Asrın projesi çöktüğünü Yozgatlının perişan olduğunu, mağdur olanların ise derdine derman bulamadığını belirten Köksal, “Yozgat halkını, ne proje mağdur etmiştir, nede yağan yağmur mağdur etmiştir. Projeyi onca çalışanıyla başta Belediye ve ihale ettiği şirketle birlikte doğru yönetemedi” dedi.

Köksal yaptığı açıklamada, “Felaketin göz göre göre ben geliyorum demesine rağmen, Yozgat Belediyesi bu felaketi görememiştir. Alt yapı için kazılan yerler kapatılmayarak, önlem alınmayarak, kazılan çukura düşen 17 yaşındaki yavrumuzu biliyoruz. Bilmeyen ve görüp tedbir almayan birisi var o da Yozgat belediyesidir. Sayın Başkan Köse, bu işe başlamadan önce vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun olduğunu bilerek başladık. İfadeleri sayın başkana ait. Bu nasıl sorumluluk anlayışı Allah aşkına. Çeyrek asırdır Yozgat belediyesini yöneten AKP’nin Yozgat’ı ne hale getirdiğini dünya alem biliyor, bilmeyen Yozgat’ı yöneten AKP’liler bilselerdi kendi ifadeleriyle marka şehir olurduk dünya kenti olurduk olabildik mi düz yolda kaybolduk" dedi.



Köksal, "Yaklaşan 2024 Mart yerel seçimlerinde, geçmişte yaptıklarımızla gurur duyduğumuz Milli Görüş Belediyesini Yozgat la buluşturalım. İttifaksız tek başımıza Yozgat Belediye seçimlerine giren tek parti Yeniden Refah Partisi. Yozgat’ı Yozgat yapacak milli görüş belediyeciliğidir. İltimasın olmadığı, İnsan kayırmanın olmadığı, hak ve adaletin var olduğu bir belediye vaat ediyoruz. Yozgat’ın güzel insanları, Yozgat’ı hep birlikte yönetmeye var mısınız? Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yaşana bilir bir Yozgat için varız ve buradayız” ifadelerini kullandı.