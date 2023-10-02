Özellikle Ankara'da yaşanan bu sorun, Türkiye geneline yayılmaya başladı. Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetler nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz taşıma hakkını sonlandırmak istiyor. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu isteği kesin bir dille reddetti. Başkan Yavaş, 65 yaş ve üzeri vatandaşların taşıma hakkının kısıtlanması durumunda otobüslerin trafiğe çıkamayacağını vurguladı.

FATİH ALTAYLI'DAN ŞAŞIRTAN YORUM

Bu konuyla ilgili önemli bir yorum da Gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hakkına karşı olduğunu belirterek, "Mesela 4 sene sonra ben otobüslerde bedava mı gezeceğim? Niye gezeyim? Tamam, bu kişilerin geliri düşük ve gelir düşük olduğu için de bunlara ekstra avantaj çünkü çalışma hayatının dışındalar ve emekli maaşları düşük. Buna hiç itirazım yok ama hep söylüyorum bir limiti olur." şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNDE BULUNDU

Fatih Altaylı, yaşlı ve emekli kişilerin toplu taşıma kullanımının desteklenmesi gerektiğini vurgularken, bu hakkın sınırsız olmaması gerektiğini savundu. Altaylı, haftada 10 sefer biniş hakkı tanınması önerisinde bulundu. Ayrıca, yaşlıların otobüsleri sıkça kullanarak şehri dolaşmasının toplu taşıma hizmetini aksattığını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

HER ZAMAN SAYGI GÖSTERİLMEDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, yaşlı vatandaşlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, onların da belli başlı haklara sahip olması gerektiğini belirtti. Altaylı, toplu taşıma hakkının sınırlı olması gerektiğini ve haftada 20 bilet hakkının daha adil bir çözüm olabileceğini dile getirdi. Bu şekilde, yaşlıların hakları korunurken toplu taşıma hizmetinin de etkili bir şekilde sürdürülmesi sağlanabilir.

Toplu taşıma sorunuyla ilgili tartışmalar devam ederken, Fatih Altaylı'nın yaptığı bu değerli yorumlar, konunun daha geniş bir perspektiften ele alınmasına katkı sağlıyor. (Haber Merkezi)