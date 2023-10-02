Sarıkaya ilçesine bağlı, Baraklı, Karakışla, Menteşe köylerini ve Çayıralan ilçesine birbirine bağlayan grup köy yolunun Karakışla etabı, silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Sarıkaya ilçesine bağlı, Baraklı, Karakışla, Menteşe grup yolunda silindir ile sıkıştırılmış beton yol uygulaması tamamlandı. Uygulamaya beton yol yapımının ulaşımı daha konforlu ve rahat bir hale gelecek. Özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım noktasında yaşadıkları sıkıntılara son vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımız köyümüze hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)