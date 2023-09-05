ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Üniversite ve KPSS sınavları sonrasında Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler tarafından toplanan kalem setleri okula yeni başlayan çocuklara dağıtıldı. Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 1’inci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri çocuklara kalem seti dağıtırken, yüz boyama etkinliği de yaparak çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerini sağladılar.



Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, "Okul ortamlarının güzelliklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Yüz boyama yaparak neşeli anlar yaşatıyoruz. Ayrıca ÖSYM’nin sınavlarda dağıtılan kalem setlerini topluyor tekrar öğrencilerimize hediyeler ediyoruz. Öğrencilerimiz sevinirken bizlerde dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu şekilde köy okulları dahil tüm okulları ziyaret etmeye çalışacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri olarak alanımızda hizmet vermeye çalışıyoruz’’ dedi. İHA