Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Hakan Bektaş, yeni sezon öncesi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl temsilciği olarak gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Başkan Bektaş açıklamasında, “Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın ev sahipliğinde Boğazlıyan ilçesinde yapılacak olan fikstür çekimi ile ligde mücadele edecek takımların grupları belirlenecek. 10 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek fikstür çekimi ile aynı anda ligin başlama tarihide belirlenecek. Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi’nde 21 takımın yeni sezonda mücadele vermesi bekleniyor. Yeni sezon öncesi tüm takımlarımıza başarılar diliyor, müsabakaların fair play ölçüsünde centilmence geçmesini temenni ediyorum “ dedi. Haber Merkezi