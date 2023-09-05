Belediye Başkanı Ünal, halka açık bir mekân olan ve inşaatı devam eden Özükavak Çay Bahçesi ve Parkı'nın güncel durumunu paylaştı.

Özükavak Belediye Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Özükavak çay bahçesi ve parkı burada! Yakın zamanda sizleri bu güzel mekanda çay içmeye bekliyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz projeler, ilçemizin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyuyor. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra yatırımlar ve önemli projeler konusunda da kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Özükavak Çay Bahçesi ve Parkı, ilçenin sosyal hayatına katkı sağlaması ve çevreye estetik bir değer katacak bir alan olması planlanıyor.

Başkan Ünal, ilçenin gelişimine ve güzelleşmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Özükavak sakinleri ve ziyaretçiler, bu yeni mekanı keyifle kullanmayı bekleyebilirler. Parkın tamamlanmasıyla birlikte, ilçenin halka açık yeşil alanlarından biri daha hizmete girecek. Melike Aslı Arslan