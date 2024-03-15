Çekerek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gül, Atatürk Ortaokulu’nda açılan Görsel Sanatlar Kursu’nun tamamlanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Gül, estetik kişilik yapısı kazandırarak öğrencileri sanattan anlayan, toplumun yapıcı, yaratıcı ve üretken üyeleri haline getirmek amacıyla açılan kursun son derece başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Gül, “Kursumuzda öğrencilerimiz resim, heykel, seramik, ebru sanatı gibi farklı alanlarda eğitim aldılar. Sanatsal becerilerini geliştirirken, aynı zamanda özgüvenlerini de artırdılar. Kursumuzun tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerimiz, ürettikleri eserleri bir sergide de sanatseverlerle buluşturdular” dedi.

Gül, kursun açılmasında ve başarıyla tamamlanmasında emeği geçen Atatürk Ortaokulu idarecilerine ve Görsel Sanatlar Kursu öğretmeni Emine Yazarlı’ya teşekkür etti.