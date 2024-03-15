Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik akademisyen buluşması toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi (Kadirli BİLSEM), “Osmaniye'de Saklı Geleceğin Bilgeleriyle Gelecek Üzerine Bir Mini Söyleşi” konulu çevrimiçi toplantısında Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından seminer verildi.

Kadirli BİLSEM Müdür Yardımcısı Muhammed Zahid Yaman’ın konuşmasıyla başlayan ve merkezin Matematik Öğretmeni Nurcan Büyükbayram’ın moderatörlüğünde yürütülen programda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öncü işler ortaya koyan bilim insanlarının çalışmalarından örnekler verdi, onların hayallerinin peşinden nasıl gittiklerine değindi, bugün insanlığın gelmiş olduğu gelişmişlik düzeyinde yıllarca önce yapılan çalışmaların etkisi olduğunu ve geleceğin ise bugünden bilime yönelenler tarafından temellendirileceğini ortaya koyan bilgiler paylaştı.

Halkının çalışkanlığı ile bilindiği ve okuma oranı çok yüksek olan Kadirli ilçesinde BİLSEM’e devam eden ve çoğunlukla yaşları 10 -15 arasında değişen bilim ve teknolojiye meraklı öğrencilerin takip ettiği söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, hayallerine yönelik konularda proje temelli çalışmalar yapmalarını tavsiye etti.

İlham verici nitelikte olduğu değerlendirilen konuşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, hedef odaklı çalışanların başarıya ulaşabileceğini ifade etti ancak hayallerin hedeflerden ötede olması gerektiğini vurgulayarak, hedeflerin nihai nokta gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdi.