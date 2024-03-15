Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Akdağmadeni Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkanı Adayı Nezih Yalçın, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarını unutmadı.

Akdağmadeni ilçesinde bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret enen Milletvekili Sedef ve Başkan Yalçın, her koşulda sonsuz sabır ve üstün gayret gösteren, saygın ve kutsal mesleğini büyük bir fedakârlıkla icra eden hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının “Tıp Bayramını” kutladı.

Akdağmadeni ilçesinde sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirten Sedef, “14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Gece gündüz can kurtarabilmek için büyük bir özveri ile çalışan bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Başkan Yalçın yapmış olduğu açıklamada; “Hayatımızın en önemli değerlerinden biri olan sağlığımız için gece gündüz demeden fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef ile birlikte ilçemizde görev yapan doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek Tıp Bayramlarını tebrik ettik. Her koşulda sonsuz sabır ve üstün gayret gösteren, saygın ve kutsal mesleğini büyük bir fedakârlıkla icra eden çok kıymetli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.