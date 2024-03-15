Yeniden Refah Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden Yozgat Belediyesinin personel maaşlarının yarısının yatırıldığını açıkladı.

Maaşların yarısının geçtiğimiz gün yatırıldığını belirten Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, kalan maaşlarının da bir gün sonra yatırılacağını açıkladı.

Arslan, maaş konusunda sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayı ‘Güneş balçıkla sıvanmıyor, maalesef!’ başlığı ile paylaştı.

Arslan sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bugün (iktidardan başkan seçmenin bir özelliği olmadığı, seçim kazanmak için bir aldatmaca olduğu) gerçeği bir defa daha ortaya çıktı. (İktidardan seçersek çok para gelir, yatırım gelir) lafının boş olduğunu bir defa daha gördük. Belediye işçilerinin maaşlarının yarısı yatırıldı, kalan yarısının da bugün yatırılacağı söylendi. İnşallah öyle olur ve işçilerimiz mağdur olmaz. Muhtemelen de borç harç bulunup yatırılacaktır. Ancak bu olay göstermiştir ki belediyenin iyi yönetilmediği, kaynakların kötü kullanıldığı, israf edildiği, gereksiz harcamalar yapıldığı ortadadır. Seçim arifesinde bile böyle bir sıkıntıya düşen bir yönetimin 5 yıl daha Yozgat'ı yönetmesi mümkün değildir. Vahim olan bir durum da şudur: Bizim dönemimizde (15 günlük alacağınız var) yalanıyla işçileri bize karşı kışkırtan sendika başkanının vaziyeti idare etmeye çalışması, bu yanlışa ses çıkarmamasıdır. Ama Yozgatlı her şeyin farkında. Az kaldı inşallah, bu sıkıntılı durumlardan Yozgat'ı biz kurtaracağız, Yozgat huzur bulacak, nefes alacak, çalışanların haklarını her şeyden önde tutan adil bir yönetim yeniden işbaşına gelecek!”