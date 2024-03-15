Bir önceki açıklamasında Yozgat Beleyesinin arsa ihalesi hakkında açıklamada bulunan DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, bu kez açıklamasında personel maaşlarına değindi.

Başkan Adayı Yıldırım yaptığı açıklamada, “Bir önceki açıklamamda Yozgat Belediyesinin 6 adet arsa satış ihalesinin uygun olmadığını seçimden önce etik olmadığını dile getirmiştim. Bu sebepten dolayı birçok mesaj ve birçok telefon aldım. Bütün hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi buradan başka bir iddiayı dile getirmek istiyorum. Yozgat Belediyesi bir önceki ay personel maaşlarını ödeyemediği için Vakıf Bankasından kredi kullanmıştır. Yozgat Belediyesi nasıl bu hale geldi. Bütçeden aldığı parayı ne yaptı. Yozgat Belediyesi, Belediye bütçesinden birçok işi yapıyormuş gibi gösteriyor fakat bunların hiçbirisi belediye bütçesinden bakanlık bütçesinden ve TOKİ bütçesinden yapılmaktadır. Yozgat Belediyesinin Yozgat’a yaptığı ciddi hiçbir proje yoktur. Bunun yanı sıra kasada para kalmadığı gibi Yozgat Belediyesi 2 buçuk milyarda borcu vardır. Yozgat’ta belediyenin bu para karşılığında hiçbir hizmet yoktur. TOKİ’nin yaptığı bakanlıkların yaptığı hizmetleri kendileri yapıyormuş gibi vatandaşlara pazarlıyorlar. Seçimlere çok az bir süre kaldı saha saha dolaşıp herkese projelerini açıklıyorlar. Bu projelerin birincisi bu zamana kadar niye yapılmadı elinizi tutan mı vardı? 5 yıldır belediye başkanızınız bugüne kadar yapmadığı projeleri şimdi ki dönemde yapacakmış gibi vatandaşlara sunuyorlar. Hiçbirini yapamayacaklar. Çok büyük bir borç var. Burada rakiplerime seslenmek istiyorum lütfen gittiğiniz yerlerde proje tanıtıyorsunuz belediyenin projeye ayıracak bütçesi yok. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı kimse benden para istemesin para yok demişti. Türkiye’nin kasasında para yok. Yozgat’ın kasasında para yok ve 2 buçuk milyar borçlu. Bu iddialar doğru mudur? Yalan mıdır? 6 adet arsa satışıyla ilgili iddialarım eğer ki yalan olmuş olsaydı sırf sizden oy devşirmek için mağdur oynamak için bizi iftira atıyorlar bize kumpas kurdular bize yalan kurdular diye zaten sizlere çoktan açıklama yaparlar ama bu iddialar doğru ki herkes sus pus. Devletimizin hakimlerine savcılarına güveniyorum bu olayında üzerine gideceklerine inanıyorum. Önceliğimiz su seçimi atlatmak olacak" dedi.

Yıldırım, "Hemşehrilerim sizlerden bir dileğim daha var. 31 Martta sandık başına giderken Yozgat’ın geleceği için, evlatlarımızın geleceği için, Yozgat’ın gelişmesi için kim daha başarılı olur, kim daha elini taşın altına koyar Yozgat’ımızın tek bir delikli lirasına kim sahip çıkar onun seçimini yapmanızı istiyorum. DEVA partisi Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım olarak olurda 31 Mart akşamı Belediye Başkanı seçilirsem şundan hiç şüpheniz olmasın bütün ezberleri bozacağım son 30 yılın defterlerini, devletimizin müfettişleriyle tek tek, ilmek ilmek dokuyarak araştıracağım iyi yapılan ne varsa takdir edeceğim ama şaibe ve kumpas, hırsızlık bu tür şeyleri varsa da hesabını soracağım son 30 yıldır Yozgat’a çivi çakılmadı, son 30 yıldır Yozgat eski tas, eski hamam sizlerden bu konuları aranızda konuşmanızı araştırmanızı istiyorum. Kulaktan dolma haberlere inanmayın gerekirse bana bile inanmayın ama araştıralım. Yozgat’ın kaybedecek vakti yok. Yozgat’ın ıskalayacak zamanı yok” ifadelerini kullandı.