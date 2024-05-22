Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İletişim Fakültesi Konferans Salonunda 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğrenciler bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirildi.

Konu ile ilgili İletişim Fakültesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “21 Mayıs 2024 tarihinde Fakültemiz Konferans Salonunda öğrencilerimize Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirmeler yapıldı” denildi.