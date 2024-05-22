Sarıkaya Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı.
4006 Tübitak Bilim Fuarları Destekleme Programları kapsamında Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İmam Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Sergisinin açılışı yapıldı.
Açılışa Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Osman Gözan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Muhabir: Yasin Nazım Kayhan