Sarıkaya Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı.

Projelerini Gösterdiler1

Öğretmen adaylarının beklediği gün geldi! Takvim bugün başladı Öğretmen adaylarının beklediği gün geldi! Takvim bugün başladı

4006 Tübitak Bilim Fuarları Destekleme Programları kapsamında Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İmam Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Sergisinin açılışı yapıldı.

Projelerini Gösterdiler

Açılışa Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Osman Gözan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan