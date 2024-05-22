Türk kahvesinin fiyatında sadece geçtiğimiz ay yüzde 15’in üzerinde fiyat artışı yaşandı. 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 46 lirayı buldu. Ancak Türk lezzetine olan talepte gerileme görülmedi.

Gıda ürünlerinde yaşanan artışın ardından Türk kahvesi de nasibini aldı. Son bir ay içerisinde Türk kahvesine yüzde 15 zam geldi. Böylece Türk kahvesinin kilosu 460 liradan satılırken, 100 gramı ise 46 liradan satılıyor.



Türk kahvesi satışlarının iyi olduğunu belirten Yenice Baharat Sahibi Mustafa Yenice, “Satışlar iyi olunca fiyatlarda yansıma oluyor. Yaklaşık 1 ay içerisinde yüzde 15 zam geldi. Tabi zam kahve içenleri etkilemiyor. Zam gelmeden önce kilo fiyatı 390 lira civarındaydı şu anda ise 460 lira. Kahve tüketimi çok fazla o yüzden zamlar etkilemiyor. Türk kahvesine gelen zammı döviz bazlı olmasını ve giderlere bağlıyoruz. Eskiden kilo şeklinde alıyordu vatandaş şimdi gram olarak almayı daha çok tercih ediyorlar" dedi.

Yenice, taze çekilmiş kahve ile rafta satılan kahvenin arasında tazelik farkı olduğunu belirtti.