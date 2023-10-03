Vali Özkan, Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Yozgat’ın çok yatırım aldığını belirten Vali Özkan, “2023 yılı koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah’tan güzel neticelerle sonuçlanan bir toplantı olmasını diliyorum. 2023 ekim ayı olunca bu yılki son koordinasyon toplantımızı yaptık. İnşallah tekrardan da ocak ayı içerisindeki koordinasyonda buluşmak üzere dileklerimi sunuyorum. Göreve yeni başlamam hasebiyle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Onların katılımıyla inşallah bir sinerjiyi yakalayarak güç bir şekilde yürümek nasip olur. İnşallah Yozgat’ımıza güzel hizmetler, insanımıza güzel hizmetler sunmak nasip olur diyorum. İlk değerlendirmede Yozgat'ımızın bir kısmını tanıdım, tanımaya çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla Yozgat gerçekten çok yatırım almış” dedi.

“YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR”

Yozgat’ta hâlihazırda tamamlanan yatırımlar ve devam eden yatırımların hızla devam ettiğini belirten Vali Özkan, “Bu vesileyle de ben geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Cemil Çiçek’e, milletvekillerimize geçmiş dönemde görev almış valimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza ve bölge müdürlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Yozgat'ımız büyük yol kat etmiş. Çok yatırım almış. Bunda en büyük pay himayelerini bizlerden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu vesileyle de ben tekrardan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, vekillerimize ilimizde görev almış idarecilerimize ve emeği geçen herkese tekrardan şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“41,846 MİLYAR BEDEL ÖDENDİ”

Vali Özkan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ulaştırma ve haberleşme sektöründe, 22,561 milyar lira proje bedelli ‘48 adet’ proje, tarım sektöründe, 14,142 milyar lira proje bedelli ‘110 adet’ proje, enerji sektöründe, 252 milyon lira proje bedelli ‘7 adet’ proje, eğitim sektöründe, 2,499 milyar lira proje bedelli ‘60 adet’ proje, sağlık sektöründe, 245 milyon lira proje bedelli ‘8 adet’ proje, turizm sektöründe, 283 bin lira proje bedelli ‘1 adet’ proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe, 139 milyon lira proje bedelli ‘7 adet’ proje olmak üzere, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe, 2,006 milyar lira proje bedelli ‘85 adet’ proje, 41,846 milyar lira proje bedelli, toplam 326 proje uygulanmaktadır. Önceki yıllar harcaması 10.923 milyar lira. Projelerin 2023 yılı ödeneği 6,764 milyar lira olup, 2023 yılı III. dönem sonu itibariyle: Ulaştırma-haberleşme sektöründe 1,483,4 milyar lira, tarımda 397,5 milyon lira, enerjide 2,7 milyon lira, eğitimde 591,3 milyon lira, sağlıkta 36,3 milyon lira, turizmde 76 bin lira olmak üzere, diğer kamu hizmetleri – iktisadi sektöründe 52,5 milyon lira olmak üzere, diğer kamu hizmeti-sosyal sektöründe 498,2 milyon lira, 3,062 milyar lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 26,19’dir. 326 projeden, 41 adedi tamamlanmış, 206 adet projede çalışmalar devam etmekte, 41 proje ihale aşamasında, 36 projeye ise başlanılamamış olup, 2 proje tasfiye edilmiştir.”

Daha sonra toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. (Alpaslan Demir)