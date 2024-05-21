Anadolu'da buğday hasadı tüm hızıyla devam ederken, piyasalarda buğday fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından açıklanan güncel verilere göre, ekmeklik buğday, arpa ve mısır fiyatları yükseldi.

Yeni haftaya ekmeklik buğday fiyatları 9.34 TL'den başlarken, arpa fiyatları 7.68 TL ve mısır fiyatları ise 7.92 TL seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta ekmeklik buğday 9.05 TL, makarnalık buğday 9.36 TL, mısır 7.79 TL ve arpa 7.87 TL’den işlem görmekteydi.

20 Mayıs 2024 Güncel Hububat Fiyatları

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB)

Ekmeklik Buğday: 9.34 TL/Ton

Arpa: 7.68 TL/Ton

Mısır: 7.92 TL/Ton

Makarnalık Buğday: 9.27 TL/Ton

Ticaret Borsaları

Ekmeklik Buğday: 8.440 TL/Ton

Arpa: 7.360 TL/Ton

Mısır: 6.200 TL/Ton

Yulaf: 5.750 TL/Ton

Bu fiyat artışlarının arkasında yatan sebepler arasında hasat dönemi belirsizlikleri, hava koşullarının etkisi ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar bulunuyor. Üreticiler ve tüccarlar, fiyatlardaki bu yükselişin devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor.