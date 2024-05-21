Kurban Bayramı’na sayılı günler kala emeklilerin gündeminde maaş ödemeleri ve bayram ikramiyeleri yer alıyor. Bu yıl emekliler, bayram öncesi çifte ödeme sevinci yaşayacak.

2024 yılı Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte emekliler, haziran ayı maaşları ve bayram ikramiyeleri konusuna odaklandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 3 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ

2024 yılında hem Kurban Bayramı hem de Ramazan Bayramı ikramiyeleri, %50 zam yapılarak 3 bin TL’ye çıkarıldı. Emekliler, bu bayramda da aynı ikramiyeyi alacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı’nda da ikramiyelerin bayram öncesi hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak, Kurban Bayramı için henüz kesin bir ödeme tarihi açıklanmadı. Ödeme günleri belli olduğunda haberimizde detayları paylaşacağız.

HAZİRAN AYINDA ÇİFTE ÖDEME

Emekliler, haziran ayında hem maaş ödemelerini hem de bayram ikramiyelerini alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ikramiyeler bayram öncesi hesaplara yatırılmıştı ve bu uygulamanın Kurban Bayramı’nda da devam etmesi bekleniyor.