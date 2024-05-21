Emeklilere yönelik büyük bir müjde bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekliler, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Bu uygulama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından "Emekliler Yılı" kapsamında duyurulan refah artırıcı adımların ilki olarak öne çıkıyor.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, emekliler artık kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimle yararlanabilecek. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin de emekliler tarafından kullanımı mümkün olacak. Bu önemli düzenleme, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu karar, emeklilerin sosyal yaşamını desteklemeyi ve onlara daha iyi imkanlar sunmayı hedefliyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, emekliler kamu tesislerinden daha uygun fiyatlarla faydalanabilecek. Detaylar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer alıyor.