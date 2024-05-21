Ülke genelinde hava durumu normallerin dışında seyrederken, vatandaşların dikkatli olması istendi. Kuvvetli sağanak yağış ve toz taşınımı özellikle bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyecek. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu bir hava bekliyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğusunda ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı öngörülüyor.

Hava Sıcaklıkları

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde, iç ve batı kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyredecek.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle kuzey yönlerinden, güney kesimlerde batıdan hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Yağış alan bölgelerde ise yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

21 Mayıs 2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz Taşınımı Uyarısı

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve güneyinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 14°C - 26°C

Çankırı: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 14°C - 26°C

Eskişehir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sıcaklık: 12°C - 28°C

Konya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık: 14°C - 29°C

Yozgat 10 °C, 23 °C

Yozgat'ta bugün havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

Vatandaşların belirtilen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulmaktadır.