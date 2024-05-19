Gelecek hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı piyasaların odak noktası olacak. TCMB'nin Mayıs toplantısında yüzde 50 olan politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Nisan ayında yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Yeni faiz kararı, 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamalarına rağmen, ABD'de açıklanan veriler enflasyon endişelerini yatıştırdı. Bu durum, küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlemesine neden oldu. Gelecek hafta ise yurt içi piyasalar, TCMB'nin faiz kararına odaklanacak.

BIST 100 ENDEKSİ REKORLA KAPANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,16 artışla 10.643,58 puandan kapatarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, en yüksek seviye rekorunu 10.652,28 puana taşıdı.

AA FİNANS'IN BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak belirlendi.

Dolar/TL kuru, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,48 altında, 32,1861 seviyesinde tamamladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, yılın ikinci yarısında dezenflasyonist koşulların hakim olacağını belirterek, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Mart 2024'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi. TCMB'nin toplam rezervleri ise 10 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara ulaştı. Bu artış, son 3 yılın en güçlü rezerv artışı olarak kaydedildi.