Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç piyasasında, Nisan ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 157.463 adede geriledi. Bir önceki aya göre ise %16 oranında bir düşüş yaşandı. Sıfır araç kampanyalarının etkisiyle geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yaşanan hareketlilik, bu yılın ilk aylarına kadar devam etti ancak ikinci el piyasasındaki durgunluk sürüyor.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDAKİ DARALMA

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç piyasasında Nisan ayı verilerine göre yaklaşık 157.500 satış gerçekleştiğini belirtti. Ertemel, "Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %9, bir önceki aya göre ise %16’lık bir daralma olduğunu gösteriyor. Otomotiv piyasasında yaşanan genel daralma, online binek ve hafif ticari pazarında da negatif etkisini sürdürüyor" dedi.

DİZEL ARAÇ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Dizel araçların pazar payının %15 civarına gerilediğini ifade eden Ertemel, dizel üretimine son veren markaların ve benzinli araçların daha uygun bakım maliyetleri ve yakıt giderleri nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

ORTALAMA SATIŞ SÜRESİ 47 GÜNE GERİLEDİ

Geçtiğimiz aylarda 60 güne kadar çıkan ikinci el araçların ortalama satış süresi, 45 gün seviyesine geriledi. Ertemel, bu sürenin beklentinin oldukça altında olduğunu ve yüksek sermaye maliyetleri nedeniyle hem piyasa verilerini hem de otomobil satıcılarını olumsuz etkilediğini belirtti.

EN HIZLI SATILAN MODELLER

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında Fiat, Renault, Toyota, Ford ve Volkswagen öne çıkıyor. Özellikle Fiat Egea, ortalama 39 gün satış hızı ile en hızlı satılan model oldu. Renault Clio ve Megane modelleri de en hızlı satılan araçlar arasında yer alıyor.

PİYASA DARALMASININ FİYATLARA ETKİSİ

Nisan ayında sıfır otomobil satışlarında %25 daralma yaşanırken, ikinci el otomobil satışlarında sınırlı artışlar gözlendi. Ertemel, sıfır otomobilde daralmanın yıl sonuna kadar devam edebileceğini, yıl sonu kampanyaları ile bir miktar hareketlilik yaşanacağını belirtti. Ancak ikinci el piyasasında da %25 ila 30 oranında daralma öngördüklerini ekledi.

Ertemel, düşük talebin fiyatları belirleyen ana unsurlardan biri olduğunu ifade ederek, "Talep düşük seyretse de maliyetler göz önüne alındığında otomobil fiyatlarında düşüş beklemiyoruz. Enflasyon ve maliyetler nedeniyle yıl içinde bir miktar artış yaşanabilir ancak Ticaret Bakanlığımızın aldığı etkili tedbirler ve mevcut koşullar itibarıyla fiyat artışları sınırlı olacaktır" dedi.