Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

SED parası ne zaman yatacak? SED parası ne zaman yatacak?

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:28     05:14     12:42     16:37     20:01     21:39

Akdağmadeni    03:24     05:10     12:38     16:33     19:56     21:34

Aydıncık             03:24     05:11     12:41     16:36     20:00     21:39

Boğazlıyan         03:30     05:14     12:41     16:34     19:58     21:34

Çandır                 03:28     05:13     12:40     16:33     19:57     21:34

Çayıralan            03:27     05:12     12:39     16:33     19:56     21:33

Çekerek              03:24     05:10     12:40     16:35     19:59     21:38

Kadışehri            03:23     05:09     12:38     16:33     19:57     21:36

Saraykent           03:26     05:11     12:40     16:34     19:58     21:36

Sarıkaya              03:27     05:13     12:40     16:34     19:58     21:35

Şefaatli                03:30    05:15     12:43     16:37     20:00     21:38

Sorgun                03:26     05:12     12:41     16:36     19:59     21:38

Yenifakılı            03:30     05:15     12:42     16:35     19:59     21:35

Yerköy                03:30     05:16     12:44     16:38     20:02     21:40

Kaynak: Haber Merkezi