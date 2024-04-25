Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından “Akademik Etik” konulu konferans düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa, Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Yönetimi ve Politikası Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın tarafından verilen konferansta “Akademik Etik” anlatıldı.

Prof. Dr. İnayet Aydın konferansında şunları dile getirdi: “Akademik etik konusu bilim, araştırma ve yayın, eğitim ve öğretim, akademik yönetim, bilirkişilik ve hakemlik, danışmanlık, ticari faaliyetler gibi birbirinden çok farklı alanlarda ele alınması ve ilkesel düzeyde tartışma ve uygulama konusu edilmesi gereken bir alandır. Yani akademik dünyada işlev gösteren herkesin bir biçimde tarafı olduğu sorunlar, akademik etiğin konusunu oluşturmaktadır. Bilimsel yanıltma, intihal, yazarlık hakları, öğrencilerle ilişkiler, meslektaşlarla ilişkiler, ticari faaliyetler, akademik yükselmelerde yapılan sahtekârlıklar, akademik sınavlardaki etik sorunlar gibi konular akademik etiğin alanına girmektedir. Akademik dünyada bilimsel yanıltma, intihal, yazarlık hakları, öğrencilerle ilişkiler, meslektaşlarla ilişkiler, ticari faaliyetler, akademik yükseltmelerde adaletsizlikler, akademik sınavlardaki etik sorunlar ve buna benzer pek konu akademik etiğin alanına girmektedir” dedi. Program sonunda konuşmacı Prof. Dr. İnayet Aydın'a hediye takdim edildi.