Çankaya’da eski olduğu iddia edilen bir trafo, bilinmeyen bir neden ile patladı. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Demirlibahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Eski olduğu iddia edilen bir trafo, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Görgü tanığı vatandaşlardan Menderes Keser, yaptığı konuşmada, “Sabah burada büyük bir patlama oldu. Korktuk ve ‘burada bina mı yıkıldı’ diye düşünerek buraya geldiğimizde alevler çıkıyordu. Şu anda mağduruz ne elektrikler kesik. Mal satamıyoruz. Şu anda tezgah durmuş. Böyle devam ederse zaten bir saat sonra dükkanı kapatacağız. Burada çok büyük bir patlama oldu. Kepçe çalışırken elektriğe mi ya da doğalgaza mı çarpmış patlama yaptı” ifadelerini kullandı.