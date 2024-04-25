"Türkiye'nin Tam Ortası" sloganıyla 2023 yılı Aralık ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent Marka Kurumu tarafından Yozgat adına tescillenerek patentinin alınmasının ardından düzenlenen logo yarışması sonuçlandı.
Yozgat Valiliği koordinasyonunda, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya 88 başvuru alındı.
Jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucu ilk üçe giren çalışmalar belirlendi.
İlk üçe giren logo tasarımları ise aşağıdaki şekilde sıralandı;
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Kaynak: Haber Merkezi