Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül Merkez Birliğe bağlı 32 Bölge Birliği Başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

TESKOMB'da düzenlenen toplantıda Bölge Başkanlarını tek tek dinleyen Genel Başkan Abdulkadir Akgül daha sonra yapılan çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantının esnaflara ve kooperatiflere hayırlı ve uğurlu olsun temennisinde bulunan Genel Başkan Akgül, “TESKOMB ailesi olarak devletimizin güçlü desteği ile esnaf ve sanatkarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Akgül son olarak şunları söyledi: “81 il, 922 ilçemizde 32 Bölge Birliği ve binin üzerinde kooperatifimizle esnaf ve sanatkarımızın yanında olan TESKOMB olarak 'Güçlü esnaf, Büyük Türkiye' idealiyle yola devam.”