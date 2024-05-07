Anadolu Üniversiteler Birliği bünyesinde, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve misafir katılımcı Ardahan Üniversitesi olmak üzere toplam 16 üniversitenin yer aldığı fuar etkinliği Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Sümer Kampüsü Sergi Sarayı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi dokuz üniversitenin rektörleri ve Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu’nun katılımları ile gerçekleşen tören programının açılış konuşmasını yapan AÜB Dönem Başkanı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun şunları kaydetti: “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz AÜB Üniversite Tanıtım Fuarlarına hepiniz hoş geldiniz. Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı olarak 15 üniversiteyiz. 11 farklı ilde bu tanıtım fuarlarını gerçekleştiriyoruz. Bu tanıtım fuarlarının şöyle bir avantajı söz konusu oluyor. Öğrencilerin stresli dönemlerinde bu ortamı görmeleri rahatlamalarına neden oluyor. Öte yandan üniversiteleri araştırmaları, soru sormaları, ilgili mesleklerle alakalı bilgiler almaları bence çok değerli. Biz birlik olarak bu manada öncü davranışlar içerisinde öğrencilerimize bir nevi kılavuzluk yapmak istiyoruz. Kariyer planlamalarına katılmalarını istiyoruz.”

Tören programı, ev sahibi olarak Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ın konuşması ile devam etti. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, "Anadolu Üniversiteler Birliği’nin 3. Üniversite Tanıtım Fuarı’nı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte açtık. Çok heyecanlıyız. Öğrencileri üniversitelerle bir araya getirme konusunda ciddi fonksiyonu olan, önemli bir fuar. Verimli geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış töreni ve protokol konuşmalarından sonra üniversite rektörleri ve beraberindeki heyet üniversite stantlarını ziyaret ederek tanıtım temsilcilerinden üniversiteleri hakkında bilgi alarak günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kayseri’de öğrenim gören üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerinin ve rehber öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım fuarında Yozgat Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri üniversitenin eğitim ve öğretim imkanları, bölüm ve program kontenjanları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, barınma ve ulaşım gibi konular hakkında bilgi vererek tanıtım materyalleri dağıttı.