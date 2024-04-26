Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programında 2 yıl süre ile “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” almaya hak kazandı. Akreditasyon belgesi düzenlenen törenle Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a takdim edildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Rektör Yaşar, üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını amaçlandığını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren tüm akademik ve idari birimlerimizle iş birliği içerisinde her alanda iyileştirme çalışmalarını başarı ile yürüttüklerine dikkat çeken Yaşar, “Üniversite olarak tüm paydaşlarımızla akredite çalışmaları ve kalite yönetim sistemi konusunda önemli çalışmalara imza attık. Bugün de ‘Kurumsal Akreditasyon Belgesi”’ almanın halkı gururunu yaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ın elinden belgemizi aldık. Ülkemizdeki üniversitelerin yüzde 30'unu teşkil eden akredite üniversiteler arasına Yozgat Bozok Üniversitesi olarak 2006 yılında kurulmamıza rağmen 100 yıllık üniversitelerle beraber girmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de kalite ve iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Aldığımız belge Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ne kadar kaliteli ve kurumsal bir yapıya sahip olduğunun bir göstergesidir. Akreditasyon süreci boyunca emeklerini esirgemeyen başta üniversitemiz kalite komisyonu üyelerine, akademik ve idari personelimiz ile tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.