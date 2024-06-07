Yozgat Belediyesi hangi partide? Sorusu çok arananlar listesine girdi. Peki, Yozgat Belediyesi hangi partide?

Belediye Yeni (3)

2024 yerel seçim sonuçlarına göre Yozgat Belediyesini hangi partinin kazandığı ve Yozgat Belediye başkanının kim olduğu merak ediliyor? Detaylar ve sonuçlar haberimizin detayında...

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Kazım Arslan Yozgat Yapacakları (1)

Yozgat Belediye Başkanlığını Yeniden Refah Partili Kazım Arslan kazandı.

Yeniden Refah

Kazanan aday ve sonuçlar şöyle;

Yeniden Refah Partisinin adayı Kazım Arslan %36.33 ile ilk sırada yer aldı.

MHP'den Ömer Açıkel ise %29.78 oy oranı ile yarışa 2. sırada devam etti.

AK Parti'den Celal Köse ise oyların %26.81 gibi bir oranını aldı.

Kaynak: Haber Merkezi