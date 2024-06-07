Mantar zehirlenmeleri gündemde yer alırken Yozgat’ta uyarılar devam ediyor. Peki, mantarın zehirli olduğu nasıl anlaşılır? Sizler için araştırdık. İşte detaylar…

Zehirli mantar nasıl anlaşılır ve hangi tür mantarlar zehirlidir gibi soruların cevaplarını bu haberde bulacaksınız.

DOĞADA MANTAR TOPLARKEN DİKKAT EDİN

Eğer doğa yürüyüşlerini seviyorsanız ve sık sık mantarlarla karşılaşıyorsanız dikkatli olmalısınız; her mantar yenilebilir değildir ve bazıları zehirli olabilir. Mantar toplama konusunda tecrübeniz yoksa, uzman değilseniz, doğada karşınıza çıkan mantarları toplayıp yememelisiniz. Bu konuda dikkatli olun ve detayları öğrenmeye başlayın.

ZEHİRLİ MANTARLARI TANIMANIN YOLLARI

Mantarların zehirli olup olmadığını anlamanın tek ve kesin bir yolu yoktur. Türüne göre mantarların zehirli olup olmadığını anlamanın en güvenli yolu laboratuvar testleri yapmaktan geçer. Bu nedenle, mantar konusunda uzman değilseniz doğada karşınıza çıkan mantarları toplamamalı ve tüketmemelisiniz. Zehirli mantarları tanımak için yapılabilecekler ise şöyledir:

Mantar Türünü Tanımlama: Karşılaştığınız mantar türünü doğru bir şekilde tanımlayamıyorsanız, mantardan uzak durmalısınız.

Görünüm: Mantarın büyüklüğü, rengi, şekli ve dokusu incelenerek türü hakkında fikir sahibi olunabilir. Zehirli mantarların büyük bir kısmı canlı, dikkat çekici renklerde olur.

Şapka Kısmı: Şapkanın üzerindeki renkler, desenler, yüzey dokusu ve kabuklar incelenmelidir. Zehirli mantarların şapkaları genellikle parlak renklerde olur.

Gövde Kısmı: Gövdenin dokusu, rengi, üzerindeki desenler ve şekline göre mantarın zehirli olup olmadığı belirlenebilir.

Lameller: Şapkanın altında bulunan lamellerin rengi, dokusu ve bağlanma şekilleri de incelenmelidir. Zehirli mantarların lamellerinde renk geçişleri olabilir.

Genel Doku: Mantarın dokusu sert, yumuşak, yapışkan ya da hasarlı olabilir ve bu özellikler mantarın zehirli olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir.

Koku: Zehirli mantarların yenebilir mantarlara göre daha kötü bir kokuya sahip olduğu bilinir.

Yetiştiği Alan: Bazı ağaçların altında yetişen mantarlar çoğunlukla zehirli olabilir.

TÜRKİYE'DEKİ ZEHİRLİ MANTAR TÜRLERİ

Türkiye'de yaklaşık 2200 adet farklı mantar türü yetişir ve bu türler içinde yenebilir olanların sayısı 300'ü geçmez. Ülkemizde bilinen zehirli mantar türleri şunlardır: Ağulu mantarı, sinek mantarı, yalancı dede mantarı, amanita pantherina mantarı, şeytan mantarı ve ölüm meleği mantarı.

ZEHİRLİ MANTARLARIN TÜKETİLMESİ DURUMUNDA GÖRÜLEN BELİRTİLER

Zehirli mantarlar tüketildiğinde şu belirtiler görülebilir:

Mide bulantısı ve kusma

Kanlı ishal

Kas krampları

Karın ağrısı

Baş dönmesi

Soğuk soğuk terleme

Hayal görme

Ölüm

Bu hayati sonuçlardan kaçınmak için mantar yemek istediğinizde onaylanmış ve güvenilir yerlerden aldığınız mantarları tercih edin. Doğada bulduğunuz mantarları bu alanda uzman değilseniz toplayıp yemeyin, sağlığınızı riske atmayın.