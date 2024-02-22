Bağımsız Yozgat Belediye Başkan Adayı Osman Daşdan, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Adayı Daşdan, Yozgat’ı tüm ülkeye tanıtmak, layık olan yatırımı almak için, kadrolarla birlikte, gece, gündüz demeden milletin tercümanı olmak için, aday olduğunu söyledi.

Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Osman Daşdan, “Saygıdeğer Yozgatlı hemşehrilerim, değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim. Şehrimizi birlikte yönetmeye, birlikte geliştirmeye talibiz. Hakkı, Hukuku, Adaleti üstün kılmak, Vatanımızı, Milletimizi, Maneviyatımızı ve uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumak; İlimizi tüm ülkemize tanıtmak, layık olduğumuz yatırımı almak için, kadrolarımızla birlikte, gece, gündüz demeden milletimizin tercümanı olmak için, aday olduk. Şehrimizin asıl sahibi milletimizle birlikte, beraber istişarelerde bulunarak, gönülden, gönül’e bir yolculuğa çıkmaya, şehrimizin her kesimiyle ayrımcılık yapmadan, bilim adamları, eğitimciler, gazeteciler, teknik adamlar, muhtarlarımız ve geleceğimiz olan genç kadrolarla bu şehri, Yozgat’ın ruhuna uygun şekilde yönetmek için yola çıktık. Bizim belediyeciliğimizde, adalet anlayışı, şeffaflık, katılımcılık anlayışı hakim olacaktır. Halkta karşılığı olan, halk meclisiyle belediyemizi yönetmeye talibiz. Yüreklere tek, tek dokunacağız, hemşerilerimizin refah seviyesini yükseltmek, birinci hedefimiz olacaktır. Çözüm odaklı, insanlarımızı güler yüzle karşılayan bir personel ve yönetim anlayışıyla çalışacağız. Sanayicimizin ve çiftçimizin hizmetinde bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Eğitimcimizin ve emekçilerimizin hizmetinde olacağız. Sağa ve sola bakmadan, yalpalamadan, eğilmeden, daima istikamet üzere, hep ileriye bakarak, bu vazifenin nasıl yapılacağını uygulamalarımızla göstereceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.