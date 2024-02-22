Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İlçe Özel İdare Müdürleri ve birim müdürlerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il merkezi ve ilçelerimizde 2023 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımlar değerlendirilirken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, 2024 yılı içerisinde yapılacak olan yatırımlarla ilgili brifing verdi.

Burada bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Bu hizmetlerin Yozgat’a yapılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, İl Genel Meclis Başkanı ve Üyelerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine, İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.