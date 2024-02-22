Yozgat’ta Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında genç yetenekler keşfediliyor.

İl geneli merkez ve ilçelerde devam eden program kapsamında, genel tarama testleri ve ölçümler devam ediyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Toplamda 5 bin 505 üçüncü sınıf öğrencisinin katılacağı ölçümler, ilimizdeki gençlerin spor potansiyellerini belirlemeyi amaçlıyor. Ölçümler sonucunda, spora yatkın bulunan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından 08-12 yaş aralığındaki Temel Hareket Becerileri eğitimine katılmak üzere davet edilecek” ifadelerine yer verildi.